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Bilginer ve kızı, aynı sahneyi paylaşabilir

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018
Bilginer ve kızı, aynı sahneyi paylaşabilir
'Kundakçı', 'Pencere' ve 'Hansel ile Gretel'in Öteki Hikayesi' adlı oyunları izleyicilerle buluşturan , yeni sezonda sahneye koyacağı oyunu internet sitesinden duyurdu. Daha önce 'in 'la başrolünü paylaştığı 'Antonious ve Kleopatra' oyununu sahneleyen Oyun Atölyesi, Londra'daki Globe Festivali'nde ülkemizi temsil etmişti. Haluk Bilginer'in kurduğu Oyun Atölyesi ekibi, Ekim ayında Shakespeare'in en önemli yapıtlarından 'Kral Lear' oyununu sahneye koyacak.

'CORDELIA'YI OYNAYACAK' DEMİŞTİ
Ülkesini üç kızı arasında bölüştürmek için onların sevgisini ölçmeye çalışan yaşlı 'Kral Lear'ı Haluk Bilginer'in canlandıracağı oyunda; kralın 'Regan', 'Gonoril' ve 'Cordelia' adlı üç kızını kimlerin oynayacağı henüz belli değil. Oyuncu seçmelerine titizlikle devam ediliyor ancak Bilginer'den bir sürpriz gelebilir. Usta oyuncu, yıllar önce verdiği bir röportajda, "Kral Lear'ı sahnelemek için kızım Nazlı'nın büyümesini bekliyorum. 'Cordelia'yı o oynayacak" demişti. Yani Bilginer'in 12 yaşındaki kızı Nazlı'yı bu oyunda sahnede görürsek şaşırmayalım. Bilginer, bu hayalini gerçeğe dönüştürecek mi bilinmez ama 'Kral Lear'ın sezonun en iddialı oyunlarından biri olacağı kesin.
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Bilginer ve kızı, aynı sahneyi paylaşabilir
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