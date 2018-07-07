Dünya Kupası’nın en sıra dışı saç stilleri

Rusya'nın evsahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası
'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ederken, futbolcuların sıra dışı saç stilleri de dikkat çekiyor. Kupaya üst kısmı uzun, sarı kıvırcık saç stiliyle başlayan Brezilyalı Neymar, organizasyona saçlarıyla damga vurdu. Pek çok kişi tarafından eleştirilen ve tiye alınan Neymar, daha fazla dayanamayıp eski saç stiline dönse de, İsviçreli Behrami'den Nijeryalı Troost-Ekong'a kadar pek çok futbolcu ilginç saç stilleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte 2018 Dünya Kupası'nda saçlarıyla hatırlanacak oyuncular... MAROUANE FELLAINI:
Belçika'nın tecrübeli oyuncusu Marouane Fellaini, yıllardır kıvırcık kabarık saçlarıyla yeşil sahalarda boy gösteriyor. WILLIAM TROOST-EKONG:
Sıra dışı formalarıyla dikkat çeken Nijerya Milli Takımı
'nın en renkli isimlerinden biri, saçının bir kısmını fosforlu yeşile boyatan William Troost-Ekong oldu. VALON BEHRAMI:
İsviçre forması giyen Behrami'nin yanlarını kazıtıp platin sarısına boyattığı saçları, kimileri tarafından 'modası geçmiş' bulunurken, kimileri tarafından da çok beğenildi. PRESNEL KIMPEMBE:
Çeyrek finale kalmayı başaran ekiplerden Fransa'nın 22 yaşındaki oyuncusu Kimpembe, üzerine kar yağmış gibi görünen beyaz/gri saçlarıyla ilginç bir tarz sergiliyor. NEYMAR:
Kupanın en çok konuşulan saç stiline imza atan Neymar; futbol efsanesi Eric Cantona'nın, saçlarını sosyal medyada tiye almasıyla da gündeme geldi. Sarı kıvırcık saç stilinden vazgeçen Brezilyalı yıldız, son maçlarda eski rengine boyattığı saçlarıyla boy gösteriyor. DOMAGOJ VIDA:
Beşiktaş ve Hırvatistan Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Domagoj Vida, yanlarını ve arkasını kazıttığı uzun sarı saçlarını at kuyruğu yaparak maçlara çıkıyor. SERGIO RAMOS:
Kupanın hayal kırıklığı yaratan takımlarından İspanya'nın yıldızı Sergio Ramos, Dünya Kupası'na her zamankinden farklı bir saç modeliyle başlamıştı. Yakışıklı oyuncu, çok kısa kestirip yanlarını kazıttığı saçlarıyla organizasyonun dikkat çeken isimlerinden biri oldu. KEISUKE HONDA:
Uzun yıllardır sarı saçlı imajıyla tanınan Japon futbolcu; Dünya Kupası'nda bir tarafı kazınmış, diğer tarafı uzun bırakılmış ilginç saç stiliyle boy gösterdi.