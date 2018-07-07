‘Dünyanın en güzel göbeği sende’

Oyuncu Barış Arduç
'un teknede çekilen göbekli fotoğrafları, sosyal medyayı salladı. İnstagram'da kaslı vücutlu fotoğrafını hayranlarıyla paylaşan Barış Arduç'un, teknedeki göbekli hali de hayranlarının beğenisini kazandı. Hayranları Barış Arduç'a sevgilerini mesajlarıyla gösterdi. Arduç, bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan ismi oldu. 'Dünyanın en güzel göbeği', 'Seni göbeğinle seviyorum' gibi mesajları ile hayranları, yakışıklı oyuncuya sahip çıktı. İşte kullanıcıların yorumları: oze: Bu gözler 'ayva göbeği' başlığıyla Barış Arduç haberide mi görecekti, neyse ki çocuğuma her şey yakışır. Miray: Barış Arduç seni de göbeğini de çok seviyorum. Belen: Dünyanın en güzel göbeği. Sen_Anlat55: Heyyyt beee Yiğidoma bak! Sana her şey yakışır, göbek bile..."