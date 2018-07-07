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Ege sefası

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018
Ege sefası
BABA-OĞUL KAPIŞMASI
Fedon'un oğlu Theo, bronzluk konusunda oldukça iddialı. Theo, işi espriye vurup "Tek rakibim babam" çıkartmasıyla böyle poz verdi.



Ece Erken, oğlu Eymen'le rotasını Çeşme'ye çevirdi. Anne-oğul tüm günü birlikte geçirip birbirlerini öpücük yağmuruna tutuyor.



ÖP ÖP DOYAMADIM
Burak Sağyaşar, eşi Hatice Şendil ile tatilde. Şendil de eşine sevgisini onu öperek gösteriyor.



AİLE TATİLİ
Pınar Altuğ, ailesiyle tatilinde. Ünlü oyuncu, kızı Su ve ailesiyle tüm günü denizde geçiriyor.

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Ege sefası
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