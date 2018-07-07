Ege sefası

BABA-OĞUL KAPIŞMASI
Fedon'un oğlu Theo, bronzluk konusunda oldukça iddialı. Theo, işi espriye vurup "Tek rakibim babam" çıkartmasıyla böyle poz verdi.
Ece Erken, oğlu Eymen'le rotasını Çeşme'ye çevirdi. Anne-oğul tüm günü birlikte geçirip birbirlerini öpücük yağmuruna tutuyor. ÖP ÖP DOYAMADIM
Burak Sağyaşar, eşi Hatice Şendil ile tatilde. Şendil de eşine sevgisini onu öperek gösteriyor. AİLE TATİLİ
Pınar Altuğ, ailesiyle Bodrum
tatilinde. Ünlü oyuncu, kızı Su ve ailesiyle tüm günü denizde geçiriyor.