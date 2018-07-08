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: Melankoliyi derin yaşarım sonra...

‘Yabani’ adlı şarkısıyla dikkat çeken , gerçek soyadının Sevim olduğunu söyleyerek ekledi: Avustralya’daki müzik öğretmenim ‘Sen İtalyan’a benziyorsun’ dedi ve bana Sevimo diye hitap etmeye başladı. Bu hitap çok hoşuma gitti. Türkiye’ye dönünce de Sevimo’yu kullanmaya devam ettim

OĞUZHAN TORACI
OĞUZHAN TORACI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 09:51
Batuhan Sevimo: Melankoliyi derin yaşarım sonra...

Sosyolog anne ve gıda mühendisi babanın oğlu olarak 1995'te İstanbul'da doğan ; 13 yaşında gitar çalmaya başladı. 14 yaşında grubuyla birlikte coverladığı şarkılarla Beyoğlu'nda sahneye çıktı. Avustralya'daki Australian Institute of Country Music'te performans dersleri aldı. Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okurken, Avustralya'da tanıştığı rugby sporunun lisanslı sporcusu oldu. Müzik, akademik eğitim, spor, sosyal sorumluluk çalışmaları yaparak bugünlere geldi. Profesyonel anlamda ikinci şarkısı 'Yabani'yle dikkatleri üzerine çeken genç müzisyeni daha yakından tanımak için, rugby antrenmanı yaparken keyifli bir sohbet gerçekleştirdik...

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Batuhan Sevimo: Melankoliyi derin yaşarım sonra...
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