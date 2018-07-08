Batuhan Sevimo: Melankoliyi derin yaşarım sonra...

Sosyolog anne ve gıda mühendisi babanın oğlu olarak 1995'te İstanbul'da doğan Batuhan Sevimo; 13 yaşında gitar çalmaya başladı. 14 yaşında grubuyla birlikte coverladığı şarkılarla Beyoğlu'nda sahneye çıktı. Avustralya'daki Australian Institute of Country Music'te performans dersleri aldı. Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okurken, Avustralya'da tanıştığı rugby sporunun lisanslı sporcusu oldu. Müzik, akademik eğitim, spor, sosyal sorumluluk çalışmaları yaparak bugünlere geldi. Profesyonel anlamda ikinci şarkısı 'Yabani'yle dikkatleri üzerine çeken genç müzisyeni daha yakından tanımak için, rugby antrenmanı yaparken keyifli bir sohbet gerçekleştirdik...