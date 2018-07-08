Haluk Levent, Barış Akarsu anısına konser verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 11 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu, ölüm yıl dönümünde memleketi Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.

Amasra Büyük Limanı'ndaki konsere çok sayıda vatandaş katılırken, Haluk Levent, konser sırasında Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'yu sahneye çıkardı.

Haluk Levent, 2 yıldır Barış Akarsu anısına ilçede konser verdiğini hatırlatarak, "Ben artık buraya şarkı söylemeye değil, şarkı dinlemeye gelmek istiyorum. Barış Akarsu anma etkinliklerinin her yıl çeşitli sanatçıların katılımıyla bir festival havasında yapılması lazım. Bu konuda ben de üzerime düşen katkıyı sunmaya hazırım." dedi. Sanatçı Haluk Levent, Barış Akarsu'nun seslendirdiği şarkıları da söyledi.

TWİTTER'DEN CANLI YAYIN

Öte yandan, Haluk Levent, Gaziantep'te, evinin önünde oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Reşit Polat'a yardım amacıyla satışa çıkardığı yeleği satın alan iş adamının isteği üzerine konserini Twitter'dan canlı yayınladı.

Haluk Levent’ten ’Barış Akarsu’ konseri

Konserlerinde giydiği ve kendisiyle adeta özdeşleşen yeleğini Reşit için sosyal medyada satışa çıkaran Levent, 1 Temmuz'da Twitter'den Reşit Polat'ın fotoğrafıyla, "Durumu iyi olan iş adamı takipçilerime sesleniyorum! Adı Reşit.. Gaziantep Nizip'te yaşıyor… Kulağından işitme cihazı çalındı… (14.500 TL artı masraflarla 20.000 TL) Şu üstümde gördüğünüz yeleği 20.000 TL'ye satıyorum. Alan şahısa evinde ailesine özel konser" paylaşımında bulundu.

Paylaşımdan bir gün sonra yeleği, bir iş adamının satın almasının ardından Levent, "Yeleği satın alan Zafer D. ailesine konser istemedi. Dedi ki "Konserine gidemeyenlere Twitter'dan canlı konser ver yeterli" Güzel fikir! Bu hafta Amasra'da Barış Akarsu Festivali'nde vereceğim konseri canlı yayınlama kararı aldım. Bu cumartesi akşamı Twitter başına haydi" paylaşımında bulundu. Sanatçı, konserinin tamamını Twitter hesabı üzerinden canlı yayınlandı.