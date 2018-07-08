Sahillerde tatil tam gaz

Pırlantanızı eşinizden istemeyin, kendiniz alın Demet Akalın
, önceki gün Yalıkavak'taki Tren Beach'te sahneye çıktı. Yüzlerce kişiyi eğlendiren Akalın, "2004'te Kenan Doğulu ve Serdar Ortaç'la plajlarda sahne almaya başladık, happy hour akımını biz başlattık" dedi. Son dönemde giydiği pahalı kıyafetlerle dikkat çeken popçu, kuralı bozmadı. Mayosunun üzerine pareo giyen popçu, "Röntgenci arkadaşım, boşuna uğraşma; mayo var, hem de Gucci" diyerek herkesi güldürdü. Konserinde bir kişiye bilekliğini hediye eden Akalın, 35 bin liralık çizmelerini isteyenlere ise pas vermedi. Pırlanta yüzüğüne laf atanlara da yanıt veren Akalın, "Hanımlar, pırlantanızı kendiniz alın, eşlerinizden istemeyin. Şeker olur, nohut olur, ceviz kadar olur ama kendiniz alın" dedi.
İKİ KORUMAYLA PLAJDA
CEMIYET hayatının ünlü ismi Süreyya Yalçın, önceki gün eşi Ozan Baran'la Türkbükü'ndeki Mavi Hotel iskelesinde yeni botlarına binerken görüntülendi. Swarovski taşlarla süslü gözlüğü ve pareosuyla dikkat çeken Yalçın, topuklu ayakkabısı yüzünden yürümekte zorluk çekti. Geçtiğimiz yıl ölüm teh- didi aldığı haberleri ile gündeme gelen Süreyya Yalçın'a iki özel koruma eşlik etti. MAHMUT ORHAN IZDIHAMI
DÜNYACA ünlü DJ Mahmut Orhan, geçtiğimiz günlerde Yalıkavak'taki Jungle 8'de performans sergiledi. İzdiham yaşanan mekanın kapısında uzun kuyruklar oluştu. Tıklım tıklım dolan mekanda müziğin ritmine kendilerini kaptıran tatilciler, bir süre sonra havuza atladılar. SEZON ÖNCESİ YORGUNLUK ATTI
GALATARASAY'IN yardımcı antrenörü Ümit Davala, sezon öncesi ailesiyle tatile çıktı. Davala Ailesi, Gölköy'de bulunan Flamm Beach'te gün boyu güneşlenip denize girdi. Çocuklarıyla denizde oynayan Ümit-Başak Davala çifti, gazetecilere poz verdi 'ALKIŞLAMAYAN BEKARLAR EVDE KALSIN'
HAKAN Altun, geçtiğimiz günlerde Sahne İstanbul Bodrum
'da sahneye çıktı. Şarkılarıyla tatilcileri eğlendiren Altun, "Alkışlamayan bekarlar evde kalsın. Evli olup da alkışlamayanların da kaynanası 50 yıl daha yaşasın" diyerek güldürdü. SEVGİLİSİYLE EĞLENDİ
TEKNIK direktör olan Ali Tandoğan, geçtiğimiz günlerde Bodrum'a geldi. Şanlıurfaspor'u çalıştıran Tandoğan, kumral sevgilisi ve Çağla Şıkel ile Türkbükü Sess'te eğlendi. Tandoğan ve sevgilisi, flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşadı.