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'dan çocuklara sevinçli haber

ile 'nun kızı, Temmuz sonu Almanya'da dünyaya gelecek. Tarkan, baba olacağını açıkladığı geçen şubattan bu yana dünyanın dört bir köşesinden gönderilen bebek kıyafetleri ile oyuncakları bağışlamaya karar verdi

Giriş Tarihi: 8.7.2018 11:08
Tarkan'dan çocuklara sevinçli haber

ile 'nun kızı, Temmuz sonu Almanya'da dünyaya gelecek. Tarkan baba olacağını açıkladığı geçen Şubat'tan bu yana dünyanın dört bir köşesinden gönderilen bebek kıyafetleri ile oyuncakları bağışlamaya karar verdi. Gelen eşyalar kolilere konuldu, paketlendi. Şimdi Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki çocuk esirgeme kurumlarına ulaştırılacak.

HAREKETİ ONLAR BAŞLATTI

Posta'nın haberine göre; TRT 1'deki 'Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ile eşi 'ın kızları da 1.5 ay sonra Amerika-Los Angeles'ta doğacak. Çift aylardır kendilerine gelen tüm hediyeleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı. ile de anne olduktan hemen sonra aynı jesti yapmıştı.

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Tarkan'dan çocuklara sevinçli haber
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