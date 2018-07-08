Tarkan'dan çocuklara sevinçli haber

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun kızı, Temmuz sonu Almanya'da dünyaya gelecek. Tarkan baba olacağını açıkladığı geçen Şubat'tan bu yana dünyanın dört bir köşesinden gönderilen bebek kıyafetleri ile oyuncakları bağışlamaya karar verdi. Gelen eşyalar kolilere konuldu, paketlendi. Şimdi Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki çocuk esirgeme kurumlarına ulaştırılacak.

HAREKETİ ONLAR BAŞLATTI

Posta'nın haberine göre; TRT 1'deki 'Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın kızları da 1.5 ay sonra Amerika-Los Angeles'ta doğacak. Çift aylardır kendilerine gelen tüm hediyeleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı. Demet Akalın ile Gülşen de anne olduktan hemen sonra aynı jesti yapmıştı.