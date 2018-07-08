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Usta oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı! Kızı acil kan çağrısında bulundu

79 yaşındaki usta oyuncu , yoğun bakıma alındı. Acil kana ihtiyacı olan Merter için birçok oyuncu ünlü isim sosyal medya hesaplarından yardım çağrısından bulundu. Ferdi Merter'in kızı , "Hayatımın zor paylaşımlarından biri, Babam yoğun bakımda. Her türlü kan grubu kabul ediliyor. Hastane dönüşüm yapıyor. Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum, yaşıyoruz ailemle. Desteğinizi bekliyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 8.7.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 14:26
Usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma kaldırıldı! Kızı Almula Merter acil kan çağrısında bulundu

YOĞUN BAKIMA ALINDI

79 yaşındaki usta oyuncu , yoğun bakıma alındı. Acil kana ihtiyacı olan Merter için birçok oyuncu ünlü isim sosyal medya hesaplarından yardım çağrısından bulundu.

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Usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma kaldırıldı! Kızı Almula Merter acil kan çağrısında bulundu
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