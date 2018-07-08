Usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma kaldırıldı! Kızı Almula Merter acil kan çağrısında bulundu

79 yaşındaki usta oyuncu Ferdi Merter, yoğun bakıma alındı. Acil kana ihtiyacı olan Merter için birçok oyuncu ünlü isim sosyal medya hesaplarından yardım çağrısından bulundu. Ferdi Merter'in kızı Almula Merter, "Hayatımın zor paylaşımlarından biri, Babam yoğun bakımda. Her türlü kan grubu kabul ediliyor. Hastane dönüşüm yapıyor. Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum, yaşıyoruz ailemle. Desteğinizi bekliyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 8.7.2018 14:25Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 14:26
YOĞUN BAKIMA ALINDI
79 yaşındaki usta oyuncu Ferdi Merter, yoğun bakıma alındı. Acil kana ihtiyacı olan Merter için birçok oyuncu ünlü isim sosyal medya hesaplarından yardım çağrısından bulundu.