2018 model Enbe yaz boyu sahnede

Behzat Gerçeker
yönetimindeki Enbe Orkestrası
, önceki akşam Antalya
Sueno Otel'de sahneye çıktı. Bengü ile 'Yorma' adlı şarkıya düet yapan Doğukan Medetoğlu ve 'Yarım Sevda' adlı parçayı seslendiren Ezgi Ayçe gibi genç starların yer aldığı 2018 model Enbe Orkestrası, konserinde; Napoliten, arya, Fransız şansonları ve Arjantin tangolarının yanı sıra en son albümünden yeni şarkılara ve hit parçalara da yer verdi. Enbe Orkestrası; yaz boyunca Antalya, Kıbrıs, Bodrum ve Çeşme konserleriyle müzikseverlerle buluşacak.