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2018 model Enbe yaz boyu sahnede

Giriş Tarihi: 9.7.2018
2018 model Enbe yaz boyu sahnede
yönetimindeki , önceki akşam Antalya Sueno Otel'de sahneye çıktı. Bengü ile 'Yorma' adlı şarkıya düet yapan Doğukan Medetoğlu ve 'Yarım Sevda' adlı parçayı seslendiren Ezgi Ayçe gibi genç starların yer aldığı 2018 model Enbe Orkestrası, konserinde; Napoliten, arya, Fransız şansonları ve Arjantin tangolarının yanı sıra en son albümünden yeni şarkılara ve hit parçalara da yer verdi. Enbe Orkestrası; yaz boyunca Antalya, Kıbrıs, Bodrum ve Çeşme konserleriyle müzikseverlerle buluşacak.
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2018 model Enbe yaz boyu sahnede
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