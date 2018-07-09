Bodrum’da hafta sonu neşesi

Vur patlasın çal oynasın OOO KİMLER GELMİŞ KİMLER!
DEMET Akalın, önceki gece Türkbükü'ndeki Sahne İstanbul Bodrum
'da hayranlarıyla buluştu. Tıklım tıklım dolu olan mekanda, Akalın'ı izleyenler arasında Deha Bilimlier ve Tan Taşçı da vardı. Bir izleyici, sahneye çıkıp sevgilisine evlenme teklif ederken, Akalın "Sahnemde 100'den fazla evlilik teklifi gördüm. Sonra zaten çoluk çocuğa karışıyorsunuz" dedi. Hayranının sevgilisine aldığı yüzüğü inceleyen ünlü şarkıcı, "İlk sefer için fena değilmiş; benimki de böyle bir yüzüktü. Gerçi ben kendim almıştım" yorumunu yaptı. Bir ara sahneye Tan Taşçı'yı davet eden Akalın, yakın arkadaşı olan Tan'a, "Müzisyenliğini çok takdir ediyorum, seni seviyorum" dedi. EĞLENCELİ KAPIŞMA
MÜZİSYEN Gökhan Türkmen
, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün Yalıkavak Magi Beach'te görüntülenen Türkmen, gün boyu denize girip güneşlendi. Ardından arkadaşlarıyla masa tenisi oynayan ünlü şarkıcı, maçın berabere bitmesi üzerine galibiyet iddiasını başka bir güne erteledi. Türkmen, gazetecilerden ailesinin fotoğrafının çekilmemesini rica etti. AILE SAADETI
OYUNCUsunucu Şoray Uzun
, ailesiyle çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak'taki Magi Beach'te deniz keyfi yapan Uzun'a, eşi ve küçük oğlu eşlik etti. Denizde oğluyla şakalaşan Uzun, daha sonra onu salıncakta salladı. BERKAY USULÜ SELFIE
ŞARKICI Berkay, önceki gün Bodrum Tren Beach'te sahneye çıktı. Yaz aylarının büyük bölümünü Ege sahillerinde geçiren Berkay, hit parçalarını mekanı dolduran yüzlerce kişiyle birlikte söyledi. Hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de kırmayan ünlü şarkıcı, bir ara telefonunu alıp tüm mekanı kapsayan bir selfie çekti. SAFİYE'NİN KEYFİ YERİNDE
BODRUM Gündoğan koyunda evi olan Safiye Soyman, önceki gün Birol'un Yeri adlı mekanda görüntülendi. Soyman, komşularıyla birlikte yemek yiyip sohbet etti. 'EVLİLİK DIŞINDA AŞKI BILMIYORUM'
ŞARKICI Serkan Kaya, önceki gece Bodrum Sahne İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Bir dinleyiciyle diyaloğunu anlatan Kaya, şöyle konuştu: "Bir arkadaşımız dedi ki, 'Abi, bugün şarkılar anlam kazanacak çünkü seni aşık biri olarak dinleyeceğim.' Ben de dedim ki, 'O zaman gecenin sonunda görüşelim, bakalım ayakta durabiliyor musun!' Ben hiç evlilik dışında öyle şeyler yaşamadım, bilmiyorum." YENİ TEKNESİNDE DİNLENİYOR
BEYAZIT Öztürk, önceki gün Bodrum Marina'da demirli teknesinde görüntülendi. Tatilini, yeni aldığı tekneyle Bodrum açıklarına yelken açarak geçiren ünlü komedyen, bu kez teknede oturup dinlenmeyi tercih etti. YILDIZLI GECELER ZAMANI
ÜNLÜ sanatçılar, yaz boyunca Yalıkavak Marina'daki Agency'de canlı performanslarıyla Bodrum gecelerine renk katıyor. Mekanda; çarşamba ve cumartesi geceleri Yeşim Salkım
, konukları geçmişten günümüze yolculuğa çıkarıyor. Cuma gecesi Sibel Tüzün, geniş bir repertuvar sunuyor. Pazartesi Müjde Kızılkan ve Hakan Caneroğlu, salı geceleri Onur Güntav'ın orkestrası eşliğinde Pınar Arpınar ve pazar geceleri Ercüment Vural'ın Latin yorumları, tatilcileri bekliyor.