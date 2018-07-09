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ve boşanıyor! Ünlü futbolcu yabancı bir güzelle yakalandı!

Milan'da forma giyen geçen yıl çocukluk aşkı ile evlenmişti. Düğün dansları ile günlerce konuşulan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Çiftin sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen tüm fotoğrafları silmeleri ve birbirlerini takipten çıkarmaları bu iddiaları kanıtlamıştı. Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcu, Milano'da yabancı bir güzelle eğlendi

Giriş Tarihi: 9.7.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 16:33
Hakan Çalhanoğlu ve Sinem Gündoğdu boşanıyor! Ünlü futbolcu yabancı bir güzelle yakalandı!

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geçen yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti. Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcu, Milano'da yabancı bir güzelle eğlendi.

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Hakan Çalhanoğlu ve Sinem Gündoğdu boşanıyor! Ünlü futbolcu yabancı bir güzelle yakalandı!
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