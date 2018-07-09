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Koşuyolu’ndaki mekan açılışında buluştular

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Koşuyolu’ndaki mekan açılışında buluştular
'un popüler yeme, içme ve eğlence adreslerinden Rumelihisarı'ndaki Lokma, Avrupa yakasından sonra da Anadolu yakasında açıldı.
1973'ten bugüne inşaat sektöründe faaliyet gösteren Bayraktar İnşaat'ın temsilcileri, Elysium Elit Koşuyolu'ndaki projeleri ile yeme-içme ve eğlence sektörüne girdi.
Davette, Lokma'nın yanı sıra bünyesinde Sütiş ve EspressoLab gibi markaları barındıran Kocadağ Şirketler Grubu'nun sahibi Emre Kocadağ ile Lokma Koşuyolu'nun yatırımcısı Bayraktar İnşaatın sahipleri Rahmi- Oktay Bayraktar evsahipliği yaptı.
Açılış; iş, sanat, medya ve spor dünyasından ünlü isimleri buluşturdu.
Trabzonspor eski başkanı , , , , Emre Belözoğlu, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Candaş Tolga Işık'ın da aralarında olduğu ünlü isimlerin katıldığı açılışta, Lokma Koşuyolu'nun geniş mönüsünden lezzetler büyük beğeni gördü.
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Koşuyolu’ndaki mekan açılışında buluştular
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