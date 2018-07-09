Seksendört’ten Leyla ve Eylül için şarkı

SON dönemde çığ gibi büyüyen çocuk istismarı ve cinayetlerine bir tepki de Seksendört
'ten geldi. Rock müzik grubu Seksendört, geçtiğimiz günlerde Ağrı ve Ankara
'da bir cinayet sonucu kaybettiğimiz Leyla ve Eylül
için şarkı yazdı. Grup, 'Yazıklar Olsun' şarkısıyla herkesi duyarlılığa davet ediyor. 'Ne bir hayat, ne de gelecek kuramadık size, yazıklar olsun hepimize' sözleri ile duygularımızın tercümanı olan şarkının tüm geliri Kimsesiz Çocuklar
Vakfı'na bağışlanacak. İŞTE O ŞARKININ SÖZLERI
Sözü ve müziği Tuna Velibaşoğlu'na ait olan 'Yazıklar Olsun' şarkısının sözleri şöyle: 'Biri 4 yaşında, biri 8 / Siz olmadan biz iki eksiğiz / Ne bir hayat ne de gelecek kuramadık size / Kahramanlarınızı tanıyamadan / Kim iyi kim kötü anlayamadan / Dünyayı öğretemedik size/ Birinin gözleri su mavisi / Diğerinin saçı kömür karası / Nasıl kapanacak bu gönül yarası / Dünyayı yiyip bitirdiniz / Sırayı çocuklara mı getirdiniz / Mahşer günü yakın hesap kime / Yazıklar olsun hepimize / Yazıklar olsun sözümüze / Kurudu gözyaşımız taş kesildik yazıklar olsun / Yazıklar olsun dilimize / Yazıklar olsun belimize / Koruyamadık sizi şu koca dünyada yazıklar olsun'