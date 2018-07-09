Yeni sisteme geçiş töreni canlı yayınla a Haber’de

Yeni dönem, yeni sistem
, yeni meclis ve Türkiye'yi yepyeni bir döneme taşıyacak tarihi yemin töreni... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, TBMM'de saat 16.00'da Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yemin edecek, heyecan TBMM'den canlı yayınla a Haber
'de olacak. A Haber, canlı bağlantılar ve özel yorumlarla gün boyu Ankara
'nın nabzını tutacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 20'den fazla yabancı devlet adamının da katılımı ile gerçekleştirilecek Yeni Sisteme Geçiş Töreni, canlı olarak yayınlanacak. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise, 16 bakandan oluşan yeni kabinenin açıklandığı tören yine a Haber'de naklen yayınlanacak. a Haber 13.00