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e geçiş töreni canlı yayınla a ’de

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Yeni sisteme geçiş töreni canlı yayınla a Haber’de
Yeni dönem, , yeni meclis ve Türkiye'yi yepyeni bir döneme taşıyacak tarihi yemin töreni... , TBMM'de saat 16.00'da Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yemin edecek, heyecan TBMM'den canlı yayınla a 'de olacak. A Haber, canlı bağlantılar ve özel yorumlarla gün boyu 'nın nabzını tutacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 20'den fazla yabancı devlet adamının da katılımı ile gerçekleştirilecek Yeni Sisteme Geçiş Töreni, canlı olarak yayınlanacak. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise, 16 bakandan oluşan yeni kabinenin açıklandığı tören yine a Haber'de naklen yayınlanacak. a Haber 13.00
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