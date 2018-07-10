Arda Öziri hayatını kaybetmişti... Eski sevgili Vildan Örnek'ten tepki çeken doğum günü kutlaması!

Oyuncu Arda Öziri, 27 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Öziri'nin 6 yıllık sevgilisi Vildan Örnek, acısını sosyal medya hesabında paylaştığı "Eşim, dostum, arkadaşım, sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda. Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni. Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun, bir gün biz de sana kavuşacağız. Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan…#ardaöziri" satırları ile dile getirmişti.