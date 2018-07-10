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hayatını kaybetmişti... Eski sevgili 'ten tepki çeken doğum günü kutlaması!

Oyuncu , 27 Mayıs’ta arkadaşı Cengiz Çolak'ın evinde Şampiyonlar Ligi final maçını izledikten sonra evine dönmek üzere 03.00'te motosikletiyle yola çıkmış, Ümraniye TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim köprüsü sapağında 03.30'da kaza yaparak hayatını kaybetmişti. Eski sevgili , Arda Öziri'nin ölümünden 40 gün sonra doğum gününü kutladı. Cengiz Çolak'tan tepki gecikmedi...

Giriş Tarihi: 10.7.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 09:56
Arda Öziri hayatını kaybetmişti... Eski sevgili Vildan Örnek'ten tepki çeken doğum günü kutlaması!

Oyuncu Arda Öziri, 27 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Öziri'nin 6 yıllık sevgilisi , acısını sosyal medya hesabında paylaştığı "Eşim, dostum, arkadaşım, sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda. Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni. Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun, bir gün biz de sana kavuşacağız. Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan…#ardaöziri" satırları ile dile getirmişti.

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Arda Öziri hayatını kaybetmişti... Eski sevgili Vildan Örnek'ten tepki çeken doğum günü kutlaması!
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