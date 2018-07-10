Aşk, aksiyon, eğlence

'Spor ve ağır iş yapmak yasak!'
Ünlü
sanatçı Seda Sayan
, geçtiğimiz günlerde Bodrum
tatiline başladı. Sayan, önceki gün yakın arkadaşı Safiye Soyman
'la Yalıkavak'taki Avantgarde Hotel'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde omzundan ameliyat olan Sayan'ın dikişleri dikkat çekti. Sağlık durumu hakkında konuşan sanatçı, "Doktorum çok başarılı bir ameliyat yaptı ancak güneşte kalmam yasak. Spor yok, ağır işler de yapamıyorum. İyileşmem biraz uzun sürecek" dedi. Ünlü sanatçı, arkadaşı Safiye Soyman'la ilgili de "Kendisiyle 30 yıllık dostluğumuz var. Ben kimsede kalmam ancak şu an Safiye'nin evinde misafir olarak kalıyorum" dedi. Berkay'a altın taktı Seda
Sayan, önceki gece aralarında cemiyet hayatının ünlü ismi Mesude Öztanık ve Safiye Soyman gibi arkadaşlarının da bulunduğu kalabalık bir grupla Bodrum gecelerinde eğlendi. Berkay'ın sahneye çıktığı Peopla'a giden Sayan, bir ara sahneye çıkarak 'Anlamazdın' isimli şarkıyı seslendirdi. Sayan'ın ardından Soyman da sahneye çıkarak şarkı söyledi. Berkay'ı baba olduktan sonra ilk kez gören Mesude Öztanık ise, şarkıcıya kızı Arya için altın taktı. 'Bitter çikolata'dan 40 şişe şampanya
Geçtiğimiz
hafta sonu Bodrum'daki Dalida adlı mekanda sahneye çıkan Tuğba Özerk'i dinlemeye gidenler arasında; sosyetik güzel Süreyya Yalçın
ile eşi Ozan Baran da vardı. Modacı Ertan Kayıtken
imzalı bir kostüm ile sahneye çıkan Özerk, kendi şarkısı olan 'Bitter Çikolata'yı Süreyya Yalçın için söylediğini belirterek "Süreyya'cığım sen benim bitter çikolatamsın" dedi. Yalçın ise gecede Özerk için 40 şişe şampanya açtırdı. Evlendiği yerde dinleniyor
Oyuncu Ceren Moray
, önceki gün Fransız eşi Nico Burn ile Kuum Hotel'in plajında denize girdi. Tatil için, geçtiğimiz yıl evlendiği yer olan Bodrum'u tercih eden Moray, denizde eşiyle şakalaştı. Şiş karnıyla dikkat çeken Moray, 'Hamile mi?' sorusunu akıllara getirdi. 'Tatil için Çeşme'ye, konser için Serkan Kaya'ya geldik'
Arabesk
müziğin ünlü ismi Serkan Kaya, önceki akşam Alaçatı'daki Gazino Sako'da sahneye çıktı. Yılmaz Vural
, Cengiz Zülfikaroğlu ve Selahattin Aydoğdu
gibi spor ve sanat camiasından ünlü simaların akın ettiği gecede Kaya, performansıyla göz doldurdu. Gecede Serkan Kaya ve Yılmaz Vural, 'Mesele' şarkısında düet yaptı. Öte yandan Kaya'nın, Azerbaycan, Rusya ve Almanya'dan gelen misafirleri de vardı. "Tatil için Çeşme'ye, konser için Serkan Kaya'ya geldik" diyen yüzlerce müziksever, şarkılara eşlik etti. Alaçatı'da buluştular
Ünlü
oyuncular Sinem Kobal, Onur Büyüktopçu ve Büşra Develi, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da bir araya geldi. Gün boyu deniz kenarında sohbet eden ekip, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.