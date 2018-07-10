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‘Babam gibi olacağım’

Giriş Tarihi: 10.7.2018
‘Babam gibi olacağım’
Türk basketbolunun efsaneleşmiş ismi , önceki gün çocukları İrem ve Ömer ile birlikte bir 'deydi. Çocuklarıyla her zaman olduğu gibi yakından ilgilenen Kutluay, Calvin Klein'den alışveriş yapıp AVM'den ayrıldı. Kendilerine yöneltilen sorulara cevap veren babaoğuldan İbrahim Kuluay'ın "Ömer'le benim basketbolda favorimiz Lebron James ve 'dır. Oğlum da inşallah büyüdüğünde iyi bir basketbolcu olur" sözlerine Ömer, "Ben de büyüyünce babam gibi olacağım" karşılığını verdi.
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