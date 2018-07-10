Türk basketbolunun efsaneleşmiş ismi İbrahim Kutluay
, önceki gün çocukları İrem ve Ömer ile birlikte bir AVM
'deydi. Çocuklarıyla her zaman olduğu gibi yakından ilgilenen Kutluay, Calvin Klein'den alışveriş yapıp AVM'den ayrıldı. Kendilerine yöneltilen sorulara cevap veren babaoğuldan İbrahim Kuluay'ın "Ömer'le benim basketbolda favorimiz Lebron James ve Kevin Durant
'dır. Oğlum da inşallah büyüdüğünde iyi bir basketbolcu olur" sözlerine Ömer, "Ben de büyüyünce babam gibi olacağım" karşılığını verdi.