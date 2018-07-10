Kısa süre önce ülkemize gelip Antalya
'da Dosso Dossi Fashion Show'da modellik yapan Paris Hilton
, iş dünyasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Hilton Ailesi'nin varisi olan ünlü yıldız, kendi parfüm markasıyla da büyük başarı yakalamıştı. Türkiye
ziyareti sırasında kendi adını taşıyan bir otel zinciri kurmak istediğini söyleyen Hilton, şimdi de cilt bakımı işine el attı. Paris Hilton markalı cilt bakım ürünleri için dünyanın en ünlü kimyagerleri ve bilimadamlarıyla çalıştığını açıklayan ünlü yıldız; hücreleri yenileyen, güneş korumalı kremler üretmeye başladı. Hilton'un sitesinden satışına başlanan ürünler arasında; havyar içerikli, kırışıklık karşıtı göz kremleri ve serumlar da bulunuyor.