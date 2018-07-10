Eşiyle erzak alışverışı yaptı

Ünlü şarkıcı Sertab Erener
, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Harbiye Açıkhava
konseri sonrası eşi Emre Kula ile Bodrum'a gitti. Önceki gün Yalıkavak Marina'ya giden çift, Günaydın Steakhouse'da yemek yedi. Yaklaşık iki saat süren yemek sonrası aşka gelen Erener, eşini öpücüklere boğdu. Çift, marinada biraz turladıktan sonra evleri için erzak alışverişi yaptı. Gazetecilere selam veren sanatçı, "Kolay gelsin arkadaşlar, tatilimize başladık" dedi. Lüks araçları ile marinadan ayrılan ikili, Ortakent'teki evlerinin yolunu tuttu.