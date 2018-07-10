Gazetecilerden Shakira’ya baklava ikramı

Shakira dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geldi. Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi kapsamında konser vermek üzere İstanbul'a geldi. Ünlü şarkıcıyı görüntülemek için havalimanına gelen gazeteciler, Shakira'ya baklava ikramında bulundu.
Giriş Tarihi: 10.7.2018 23:13Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 23:24
Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi kapsamında konser vermek üzere İstanbul'a geldi. Ünlü şarkıcıyı görüntülemek için havalimanına gelen gazeteciler, Shakira'ya baklava ikramında bulundu.