Hakan Sabancı botla kaçmaya çalıştı!

SEDEF İSİMLİ BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Merve Boluğur ile kısa süreli bir ilişki yaşayan ünlü işadamı Hakan Sabancı; ayrılık sonrası önceki gün Bodrum'da Mimoza adlı mekanda, Sedef isimli bir kadınla görüntülendi.