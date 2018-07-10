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'da Shakira trafiği! O yollar kapatılıyor

Shakira'nın 'da vereceği konser nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 01:36
İstanbul'da Shakira trafiği! O yollar kapatılıyor

Emniyet Müdürlüğü, Vodafone Park'ta gerçekleşecek konser nedeniyle Küçük Çiftlik Caddesi Şehitler Tepesi'ne dönüşlerin, stat arkası Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza gerisinden kapatılarak Dolmabahçe istikametine akım verilmeyeceğini, Taksim-Harbiye yönü ve Bomonti Tünel'in de kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak, 'nden Bedri Karafakioğlu Caddesi istikametine akım verilmeyecek, Kadırgalar ışıklardan Kadırgalar Caddesi istikametine akım verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel çıkışından kapama yapılarak akım stat arkasına gönderilemeyecek." denildi.

Açıklamada, alternatif güzergahlara ilişkin, "Teşvikiye Caddesi Süleyman Seba Caddesi istikameti, Mete Caddesi, , Yedikuyular, Taksim istikameti, Mecidiyeköy istikameti, , Mete Caddesi, Cumhuriyet Caddesi istikameti, Mete Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi istikameti Tarlabaşı , Refik Saydam Caddesi istikameti, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Barbaros Bulvarı istikameti, Piyalepaşa Bulvarı ve Hürriyettepe ışıklar istikameti" bilgisi paylaşıldı.

Shakira, El Dorado Dünya Turnesi kapsamında saat 21.00'de sahne alacak.

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İstanbul'da Shakira trafiği! O yollar kapatılıyor
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