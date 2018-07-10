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Listeleri ‘Reset’ledi

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Listeleri ‘Reset’ledi
, Eypio ile düet yaptığı yeni single'ı 'Reset' ile ilk üç günde dijital platformlarda bir numara oldu. Parça; fizy, iTunes ve Muud'da Top 100 listelerinin zirvesine yerleşti. 'Reset'in klibi; ilk 24 saatte 1 milyon, üç günde ise 2.5 milyonluk izlenme sayısıyla Youtube'da trend videolar listesinde bir numaraya yükseldi. 'Reset', Almanya trendlerinde de ilk beşe girerek en çok izlenen Türk klibi oldu. "Bu şarkı aşka ve hayata reset atanlara ilaç niteliğinde" diyen Sandal'ın klibini, birçok ünlü isim de paylaştı. , ve Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup; 'Reset'i paylaşarak "Yazın hiti geldi" dedi.
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Listeleri ‘Reset’ledi
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