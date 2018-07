BUGÜN NELER OLDU

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren tüm dünya nın heyecanla takip ettiği 'La Casa De Papel' dizisinin müziği bir Türk tarafından yeniden hayat buldu. Netflix'te yayınlanan dizi kadar ilgi gören müziği 'My Life is Going On'; şimdiye kadar tüm dünyada 50 milyon kez dinlendi. Dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Burak Yeter'in remiksi ile bu rakam, ikiye katlandı.