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’ın çifte heyecanı

Baba olmak için gün sayan , bir yandan da Türk sanat müziği eserlerini yorumladığı ‘’ adlı albümünün ikincisini çıkarmaya hazırlanıyor

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018
Tarkan’ın çifte heyecanı
ile evliliğinde ilk kez baba olmak için gün sayan , bir yandan da albüm heyecanı yaşıyor. Ünlü şarkıcı, Türk sanat müziği eserlerinden oluşan '' adlı albümünün ikincisini önümüzdeki günlerde DMC etiketiyle piyasaya çıkaracak. Türk sanat müziğinin kendisindeki yerinin çok ayrı ve özel olduğunu, müziğe olan yeteneğini keşfetmesinde ve geliştirmesinde önemli rol oynadığını her zaman vurgulayan Tarkan, 'Ahde Vefa 2' albümü için uzun zamandır çalışmalarına devam ediyordu. Stüdyodaki son hazırlıklarını bitiren Tarkan, kızının doğumunun ardından yeni albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkacak.
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Tarkan’ın çifte heyecanı
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