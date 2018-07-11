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Gazetecilerden ’ya baklava ikramı

dünya turnesi kapsamında ’a geldi. Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi kapsamında konser vermek üzere İstanbul'a geldi. Ünlü şarkıcıyı görüntülemek için havalimanına gelen gazeteciler, Shakira'ya baklava ikramında bulundu.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 23:13 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 01:53
Gazetecilerden Shakira’ya baklava ikramı

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı , dünya turnesi kapsamında konser vermek üzere 'a geldi. Ünlü şarkıcıyı görüntülemek için havalimanına gelen gazeteciler, Shakira'ya baklava ikramında bulundu.

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Gazetecilerden Shakira’ya baklava ikramı
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