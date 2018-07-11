Hakan Çalhanoğlu'ndan o fotoğrafla ilgili ilk açıklama geldi!

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Milano'da yabancı bir güzelle eğlendiği iddia edildi. Hakan Çalhanoğlu, o fotoğrafla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.