Hakan Çalhanoğlu'ndan o fotoğrafla ilgili ilk açıklama geldi!

Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti. Düğün dansları ile günlerce konuşulan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Çiftin boşanacağı iddia edildi. Çiftin sosyal medya hesaplarında birlikte çekilen tüm fotoğrafları silmeleri ve birbirlerini takipten çıkarmaları boşanma iddialarını güçlendirdi. Çift, haklarında çıkan haberlerle ilgili hala bir açıklama yapmamışken bu kez sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ortalığı karıştırmıştı. Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcunun Milano’da yabancı bir güzelle eğlendiği iddia edilmişti. Bu görüntü sosyal medyayı sallamıştı. İkilinin birbirlerini Instagram'dan da takip ettiği görülmüştü. Fotoğraftaki kadındın Jaqueline Pinheiro olduğu ortaya çıkmıştı. Hakan Çalhanoğlu, bu fotoğraf ile ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama…
Giriş Tarihi: 11.7.2018 11:30Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 11:31
SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Milano'da yabancı bir güzelle eğlendiği iddia edildi. Hakan Çalhanoğlu, o fotoğrafla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.