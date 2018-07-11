İdo Tatlıses ‘Ayrılıktan sonra zayıfladım’

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses 10 aydır model Yasemin şefkatli ile aşk yaşıyordu. Kıskançlık kavgası sonrasında ayrıldılar. Yemeden içmeden kesilen İdo Tatlıses, 90’dan 85 kiloya düştü. Son dönemde aşırı zayıflayan İdo Tatlıses, kilo vermesinde sevgilisi Yasemin Şefkatli'den ayrılmasının etkisi olduğunu söyledi: "Bol yemek yiyemiyorum, o yüzden biraz zayıfladım. İsot diyeti... Ayrılık da etkiledi tabii..."
Giriş Tarihi: 11.7.2018 10:47Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 10:51
SEVGİLİSİNDEN AYRILDI
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo, önceki gün Azka Hotel'de sahneye çıktı. Son dönemde aşırı zayıflayan İdo, kilo vermesinde sevgilisi Yasemin Şefkatli'den ayrılmasının etkisi olduğunu söyledi: