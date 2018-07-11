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İyi ki varsın başkan

Başkan Erdoğan’ın ’de yeni görevine başlama törenine, sanat dünyasının ünlü isimleri de katıldı. Ünlüler, o anki hislerini, ülke adına duydukları coşkuyu GÜNAYDIN’a anlattı

Giriş Tarihi: 11.7.2018
İyi ki varsın başkan
GURUR GÜNÜ
'de düzenlenen törene ile Bekir Hazar da katıldı. İkili, görkemli töreni gururla izledi.



KUTLU OLSUN
Başkan Erdoğan'ı kutlayanlar arasında , Sevim Emre ve de vardı. Sevim Emre, " hedeflerine sizin sayenizde ulaşacak. Yeni göreviniz sevgiyle, saygıyla kutlu olsun" dedi.



GÜZEL TÖRENDİ
Davetliler arasında yer alan , "Çok güzel bir törendi. Yeni sistem vatana, millete hayırlı olsun" dedi.



TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ADIM
Yapımcı Polat Yağcı, tören sonrası hislerini şöyle anlattı: "Biz hep inandık ve hayırlısı için dua ettik. Sonuçta da hep birlikte tarihe tanıklık ettik. Daha güçlü bir Türkiye için ilk adımı attık."



HAYIRLI OLSUN
Külliye'de düzenlenen törene katılan ve davetlilerden büyük ilgi gören , yeni sistemin herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi, Başkan Erdoğan'ı kutladı.



TARİH YAZILDI
Töreni yapımcı Cengiz Erdem ile birlikte izleyen , "Tarihi bir güne tanıklık ettik. Tarih yeniden yazıldı" dedi.



ORADAYDIK
Davette iki yönetmen Semih Kaplanoğlu ile Mesut Uçakan da vardı.



DOSTLUK İÇİN
Töreni Maher Zain ile birlikte izleyen , "Yeni dönemde dostluk, kardeşlik pekişsin" dedi.



DAHA GÜZEL GÜNLERE
Fenerbahçe Başkanı 'la hatıra fotoğrafı çektiren Alişan, "Hep birlikte daha güzel günler göreceğiz" dedi.



ONUR DUYDUM
Külliye'de karşılaştığı İtalya eski Başbakanı Berlusconi ile poz veren , "Yeni sisteme adım attık. Külliye'de olmaktan dolayı onur duydum" dedi.

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