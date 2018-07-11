İyi ki varsın başkan

GURUR GÜNÜ Külliye
'de düzenlenen törene Esra Erol
ile Bekir Hazar da katıldı. İkili, görkemli töreni gururla izledi.
KUTLU OLSUN
Başkan Erdoğan'ı kutlayanlar arasında Orhan Gencebay
, Sevim Emre ve Yavuz Bingöl
de vardı. Sevim Emre, "Türkiye
hedeflerine sizin sayenizde ulaşacak. Yeni göreviniz sevgiyle, saygıyla kutlu olsun" dedi. GÜZEL TÖRENDİ
Davetliler arasında yer alan Mustafa Sandal
, "Çok güzel bir törendi. Yeni sistem vatana, millete hayırlı olsun" dedi. TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ADIM
Yapımcı Polat Yağcı, tören sonrası hislerini şöyle anlattı: "Biz hep inandık ve hayırlısı için dua ettik. Sonuçta da hep birlikte tarihe tanıklık ettik. Daha güçlü bir Türkiye için ilk adımı attık." HAYIRLI OLSUN
Külliye'de düzenlenen törene katılan ve davetlilerden büyük ilgi gören Hülya Koçyiğit
, yeni sistemin herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi, Başkan Erdoğan'ı kutladı. TARİH YAZILDI
Töreni yapımcı Cengiz Erdem ile birlikte izleyen Ece Erken
, "Tarihi bir güne tanıklık ettik. Tarih yeniden yazıldı" dedi. ORADAYDIK
Davette iki yönetmen Semih Kaplanoğlu ile Mesut Uçakan da vardı. DOSTLUK İÇİN
Töreni Maher Zain ile birlikte izleyen Mustafa Ceceli
, "Yeni dönemde dostluk, kardeşlik pekişsin" dedi. DAHA GÜZEL GÜNLERE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
'la hatıra fotoğrafı çektiren Alişan, "Hep birlikte daha güzel günler göreceğiz" dedi. ONUR DUYDUM
Külliye'de karşılaştığı İtalya eski Başbakanı Berlusconi ile poz veren Wilma Elles
, "Yeni sisteme adım attık. Külliye'de olmaktan dolayı onur duydum" dedi.