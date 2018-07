BUGÜN NELER OLDU

Ünlü aktris Brooke Shields , önceki gün New York 'taydı. Tek başına yürüyüşe çıkan Shields, yolda gördüğü bir köpeği sevmek için durdu. Köpeğin sahibiyle bir süre sohbet eden güzel oyuncunun, yanında Hintli yazar Arundhati Roy'nin 'The God of Small Things' adlı kitabını taşıdığı görüldü.