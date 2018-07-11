Madonna’nın tahtına oturdu

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aylarının vazgeçilmezi Harbiye konserlerinin önceki akşamki konuğu Ajda Pekkan
oldu. Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde Pekkan, sahneye dansçıların taşıdığı tahtta geldi. Şarkıcının Madonna'dan esinlendiği tahtlı çıkışı büyük alkış aldı. Beyaz elbisesiyle göz dolduran Pekkan'ı izlemeye gidenler arasında Demet Akbağ
, Gülşen
, Tarık Ünlüoğlu, Ebru Cündübeyoğlu gibi birçok ünlü sima vardı. Konseri arkadaşlarıyla izleyen şarkıcı Gülşen, Ajda Pekkan'a övgüler yağdırdı. Gülşen, "Ajda'nın bütün şarkılarını beğeniyorum" dedi. Yeni saç stili Aleyna Tilki'ye benzetilen ünlü popçu, çıkan haberlere kızdı. Gülşen, "Gazetecilerin uydurduğu bir şey" diyerek sitem etti.