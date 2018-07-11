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Madonna’nın tahtına oturdu

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018
Madonna’nın tahtına oturdu
Yaz aylarının vazgeçilmezi Harbiye konserlerinin önceki akşamki konuğu oldu. Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde Pekkan, sahneye dansçıların taşıdığı tahtta geldi. Şarkıcının Madonna'dan esinlendiği tahtlı çıkışı büyük alkış aldı. Beyaz elbisesiyle göz dolduran Pekkan'ı izlemeye gidenler arasında , , Tarık Ünlüoğlu, Ebru Cündübeyoğlu gibi birçok ünlü sima vardı. Konseri arkadaşlarıyla izleyen şarkıcı Gülşen, Ajda Pekkan'a övgüler yağdırdı. Gülşen, "Ajda'nın bütün şarkılarını beğeniyorum" dedi. Yeni saç stili Aleyna Tilki'ye benzetilen ünlü popçu, çıkan haberlere kızdı. Gülşen, "Gazetecilerin uydurduğu bir şey" diyerek sitem etti.
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Madonna’nın tahtına oturdu
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