Geçenyılın Best Model of the World birincisi Aslıhan Karalar, Bodrum tatiline devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Hakan Sabancı ile kısa bir ilişki yaşayan Karalar, önceki gün Türkbükü Divan'ın iskelesinde güneşlenirken görüntülendi. Daha sonra tek başına yüzen güzel model, formda vücuduyla tüm bakışları üzerine topladı. Gelecek sezonda yeni bir projeyle ekrana geleceği konuşulan Karalar, denizden çıktıktan sonra elindeki senaryoları okumaya başladı.