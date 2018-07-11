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Teknede renkli anlar

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018
Teknede renkli anlar
Tolgahan Sayışman- Almeda Abazi çifti, kiraladıkları lüks tekneyle Marmaris-Göcek arasında tatil yapıyor. 10 günlük bir tura çıkan ünlü çifte; Abazi'nin kız kardeşi İlda Abazi, onun sevgilisi ve futbolcu da eşlik ediyor. Önceki gün teknede deniz keyfi yapan Sayışman- Abazi çifti, birbirleriyle şakalaşırken objektiflere takıldı. Abazi, yanına gelen kardeşi İlda ile birlikte Sayışman'ın üzerine atlayınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Daha sonra Sayışman ile Uğur Boral, önce denize girdi, sonra da kanoya bindi. Bu sırada Kenan Sipahi, uçurduğu drone ile çevredeki gazetecileri görüntüledi.
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Teknede renkli anlar
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