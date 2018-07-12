Can Bonomo ve Öykü Karayel dünyaevine girdi! Gelinlikte dikkat çeken detay...

DÜNYAEVİNE GİRDİ

Şarkıcı Can Bonomo, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile dünyaevine girdi. Can Bonomo ve Öykü Karayel, geçtiğimiz aylarda aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı.