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ve dünyaevine girdi! Gelinlikte dikkat çeken detay...

Şarkıcı , uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi ile dünyaevine girdi. Can Bonomo ve Öykü Karayel, geçtiğimiz kış aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı. Düğün davetiyelerini sosyal medya aracılığıyla gönderen ünlü çift misafirlere "Düğün gecesi çektiğiniz fotoğrafları lütfen sosyal medyada kullanmayın" ricasında bulunmuştu. Ancak çiftin düğün görüntüleri sosyal medyaya sızdı. İşte Can Bonomo ve Öykü Karayel'in düğününden görüntüler...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 10:34
Can Bonomo ve Öykü Karayel dünyaevine girdi! Gelinlikte dikkat çeken detay...

DÜNYAEVİNE GİRDİ

Şarkıcı , uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi ile dünyaevine girdi. Can Bonomo ve Öykü Karayel, geçtiğimiz aylarda aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı.

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Can Bonomo ve Öykü Karayel dünyaevine girdi! Gelinlikte dikkat çeken detay...
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