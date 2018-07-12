Can Bonomo ve Öykü Karayel dünyaevine girdi! Gelinlikte dikkat çeken detay...

Şarkıcı Can Bonomo, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile dünyaevine girdi. Can Bonomo ve Öykü Karayel, geçtiğimiz kış aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı. Düğün davetiyelerini sosyal medya aracılığıyla gönderen ünlü çift misafirlere "Düğün gecesi çektiğiniz fotoğrafları lütfen sosyal medyada kullanmayın" ricasında bulunmuştu. Ancak çiftin düğün görüntüleri sosyal medyaya sızdı. İşte Can Bonomo ve Öykü Karayel'in düğününden görüntüler...
Giriş Tarihi: 12.7.2018 10:32Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 10:34
DÜNYAEVİNE GİRDİ
Şarkıcı Can Bonomo, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile dünyaevine girdi. Can Bonomo ve Öykü Karayel, geçtiğimiz aylarda aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı.