Sinan Akçıl ile Maher Zain’den anlamlı düet!

Sinan
Akçıl ve Lübnan asıllı şarkıcı Maher Zain
, geçtiğimiz günlerde anlamlı bir düete imza attı. İkili, çocuk katliamlarına dikkat çeken, sözü ve müziği Akçıl'a, düzenlemesi Zain'e ait olan 'Gülmek Sadaka
' adlı şarkıyı Türkçe seslendirdi. Tüm dünyada yayınlanacak olan düete Murat Joker yönetmenliğinde klip çekildi. Klipte sanatçılara, aralarında Sinan Akçıl
'ın ikiz kardeşleri Samir ve Elvin Akçıl'ın da olduğu 30 çocuk eşlik etti. Çocukların hayata gülmek ve mutlu olmak için geldiğini, onların hep gülmesi gerektiğini vurgulayan Akçıl ve Zain, "Dünyayı sevgi kurtaracak" dedi. Şarkı, önümüzdeki günlerde dijital platformlar ve TV kanallarında yayınlanacak.