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ile ’den anlamlı düet!

ile , dünyada yaşanan çocuk katliamlarına şarkıyla tepki gösterdi. İkili, adlı bir şarkı yazdı. Klipte, Sinan Akçıl’ın ikiz kardeşleri Samir Akçıl ve Elvin Akçıl ile birlikte 30 çocuk rol aldı

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Sinan Akçıl ile Maher Zain’den anlamlı düet!
Sinan Akçıl ve Lübnan asıllı şarkıcı , geçtiğimiz günlerde anlamlı bir düete imza attı. İkili, çocuk katliamlarına dikkat çeken, sözü ve müziği Akçıl'a, düzenlemesi Zain'e ait olan '' adlı şarkıyı Türkçe seslendirdi. Tüm dünyada yayınlanacak olan düete Murat Joker yönetmenliğinde klip çekildi. Klipte sanatçılara, aralarında 'ın ikiz kardeşleri Samir ve Elvin Akçıl'ın da olduğu 30 çocuk eşlik etti. Çocukların hayata gülmek ve mutlu olmak için geldiğini, onların hep gülmesi gerektiğini vurgulayan Akçıl ve Zain, "Dünyayı sevgi kurtaracak" dedi. Şarkı, önümüzdeki günlerde dijital platformlar ve TV kanallarında yayınlanacak.
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Sinan Akçıl ile Maher Zain’den anlamlı düet!
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