Ege turnesine Ayvalık’tan başlıyor

Geçtiğimizgünlerde yeni albümü 'Yeni Aşkım'ı çıkaran Sibel Can , önceki akşam Antalya 'daki Sueno Hotel'de sahneye çıktı. Tüm konukların yeni albüm şarkılarını ezbere söylemesiyle, hem şaşıran, hem de mutlu olan sanatçı, Nur Yerlitaş imzalı leopar desenli kıyafetiyle gözlere de hitap etti. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Can, sahneden alkışlarla uğurlandı. Ünlü sanatçı, bazı şarkılarını istek üzerine iki kez seslendirdi.Eylül sonuna kadar 34 konser verecek olan sanatçının konser maratonu Ege turnesi ile başlıyor. Can; 17 Temmuz'da Ayvalık'ta, 18 Temmuz'da Altınoluk'ta, 20 Temmuz'da Çeşme'de, 17 Ağustos'ta Bodrum'da, 18 Ağustos'ta Kuşadası'nda, 19 Ağustos'ta Marmaris'te ve 20 Ağustos'ta Datça'da konser verecek.