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Ege turnesine Ayvalık’tan başlıyor

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Ege turnesine Ayvalık’tan başlıyor
Geçtiğimiz günlerde yeni albümü 'Yeni Aşkım'ı çıkaran , önceki akşam Antalya'daki Sueno Hotel'de sahneye çıktı. Tüm konukların yeni albüm şarkılarını ezbere söylemesiyle, hem şaşıran, hem de mutlu olan sanatçı, Nur Yerlitaş imzalı leopar desenli kıyafetiyle gözlere de hitap etti. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Can, sahneden alkışlarla uğurlandı. Ünlü sanatçı, bazı şarkılarını istek üzerine iki kez seslendirdi.

YEDİ KONSER VERECEK
Eylül sonuna kadar 34 konser verecek olan sanatçının konser maratonu Ege turnesi ile başlıyor. Can; 17 Temmuz'da Ayvalık'ta, 18 Temmuz'da Altınoluk'ta, 20 Temmuz'da Çeşme'de, 17 Ağustos'ta Bodrum'da, 18 Ağustos'ta Kuşadası'nda, 19 Ağustos'ta Marmaris'te ve 20 Ağustos'ta Datça'da konser verecek.
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Ege turnesine Ayvalık’tan başlıyor
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