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Eşinin doğum günü şerefine Beykoz’da hayvan barınağı kuracak

, eşinin doğum günü şerefine Beykoz’da hayvan barınağı kuracak. Kaleci, arazi arayışına başladı

Giriş Tarihi: 12.7.2018 12:39
Eşinin doğum günü şerefine Beykoz’da hayvan barınağı kuracak

Fenerbahçeli kaleci , önceki gün 29 yaşına basan eşi 'e özel bir hediye vermek için atağa geçti. Ünlü kaleci, evlerinin de bulunduğu Beykoz'da Zeynep Hanım adına bir hayvan barınağı yaptırmaya karar verdi. Ünlü kalecinin, bu anlamlı hediye için de Beykoz'da arazi arayışına girdiği öğrenildi. Uygun bir arazi bulur bulmaz hayvan barınağını hayata geçirecek olan başarılı kaleci, sokaktaki yardıma muhtaç hayvanlara ev sahipliği yapacak, barınağa 'Demirel' adını verecek.Kaynak: Hürriyet

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Eşinin doğum günü şerefine Beykoz’da hayvan barınağı kuracak
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