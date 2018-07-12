Eşinin doğum günü şerefine Beykoz’da hayvan barınağı kuracak

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, önceki gün 29 yaşına basan eşi Zeynep Sever Demirel'e özel bir hediye vermek için atağa geçti. Ünlü kaleci, evlerinin de bulunduğu Beykoz'da Zeynep Hanım adına bir hayvan barınağı yaptırmaya karar verdi. Ünlü kalecinin, bu anlamlı hediye için de Beykoz'da arazi arayışına girdiği öğrenildi. Uygun bir arazi bulur bulmaz hayvan barınağını hayata geçirecek olan başarılı kaleci, sokaktaki yardıma muhtaç hayvanlara ev sahipliği yapacak, barınağa 'Demirel' adını verecek.Kaynak: Hürriyet

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