‘Eve gitmek yok sizi göndermiyorum’

Ünlü
şarkıcı Ebru Yaşar
, önceki gün Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış gününde sahneye çıktı. Konserine sevilen şarkısı 'Nasıl Uyuyorsun?' ile başlayan şarkıcı, hareketli şarkılarıyla performansına devam etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Yaşar, şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. YAŞAR'A PLAKET VERİLDİ
Yaklaşık iki saat süren konserde hayranlarına seslenen sanatçı, "Son gecede çok eğleneceğiz. Bütün kurtlarımızı hep beraber dökeceğiz. Eve gitmek yok, sizleri eve göndermiyorum" diye konuştu. Gecenin sonunda Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Yaşar'a katılımından dolayı plaket takdim etti.