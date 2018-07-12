İstanbul’da Nick Cave gecesi

Avustralyalı rock ikonu Nick Cave
, grubu The Seeds ile birlikte önceki akşam 25'inci İstanbul Caz
Festivali kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi. Cave hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konseri izleyenler arasında; Malkoç Süalp- Güllü Aybar, Keremcemİlay Erkök, Şebnem Dönmez, Elif ve Ayşe Boyner gibi isimler de vardı. Gecenin en dikkat çeken ikilisi, Malkoç Süalp ile Güllü Aybar oldu. 2016'da Bade İşçil'den olaylı bir şekilde boşanan Süalp ile sosyetenin tanınmış ismi Aybar'ın bir süredir ilişki yaşadığı iddia ediliyordu. Süalp ile kendisinden 13 yaş büyük olan Aybar, konserde ilk kez yan yana görüntülendi. Bade İşçil'den bir oğlu olan Süalp, olaylı boşanmanın ardından ortalarda pek görünmüyordu. Aybar ise daha önce kendisinden 10 yaş küçük Menderes Utku ve 15 yaş küçük Murat Evliyaoğlu ile birlikte olmuştu. Aybar'ın son sevgilisi mimar Akın Nalça'ydı.