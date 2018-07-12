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'ın 'Reset' klibi için RTÜK'e inceleme başvurusu

Sağlık Bakanlığı'nca, 'ın 'Reset' şarkısının klibinde yer alan hemşire sahnesinin 'uygun olmadığı' gerekçesiyle RTÜK'e inceleme talebinde bulunuldu. Klipteki hemşire temsilinin; kıyafet, hal ve davranışları ile mesleğin saygınlığını ve itibarını zedeleyici nitelikte olup, toplumda sağlık çalışanlarına karşı yanlış bir kanı oluşmasına sebebiyet verebileceğine dikkat çekildi.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 16:34
Mustafa Sandal'ın 'Reset' klibi için RTÜK'e inceleme başvurusu

'ın seslendirdiği 'Reset' isimli şarkının klibinde yer alan hemşire sahnesinin 'uygun olmadığı' gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından RTÜK'e inceleme talebinde bulunuldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yayımlanan söz konusu klipte gösterilen hemşire figürünün 'tartışmalara' yol açabilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Klipteki ilgili sahneler için inceleme başlatılmasına ilişkin talebin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) iletildiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"RTÜK'e gönderilen resmi yazıda, klipteki görüntülerde yer alan hemşire temsilinin kıyafet, hal ve davranışları mesleğin saygınlığını ve itibarını zedeleyici nitelikte olup, toplumda sağlık çalışanlarına karşı yanlış bir kanı oluşmasına sebebiyet verebileceğine dikkat çekildi.

Bakanlık tarafından yapılan inceleme talebi metninde, klipte sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz içerikler hakkında insan onurunun, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın aktif bir çalışma tarzı yürüteceği de ifade edildi."

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Mustafa Sandal'ın 'Reset' klibi için RTÜK'e inceleme başvurusu
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