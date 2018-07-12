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Terleten konser

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Terleten konser
Ünlü şarkıcı , yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Dalkılıç, önceki gün İskele Meydanı'nda verdiği konserde kendini izlemeye gidenlere muhteşem bir konser verdi. 6 bin kişilik alana 10 bin kişi dolunca zaman zaman izdihama neden olunan konserde sahnede iki saat kalan Murat Dalkılıç, sahne performansından dolayı aşırı terledi. Sahnede terden sırılsıklam olan Dalkılıç'ın imdadına iki kostüm yetişti. Dalkılıç konserin sonuna kadar muhteşem performansı ile hem terledi, hem terletti. Şarkıcı, bir hayranının "Terine kurban olayım" iltifatına; "Bunun ismi alın teri, her damlası size helal olsun" karşılığını verdi.
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