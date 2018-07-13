‘Ayrıldık ama dostuz’

Coşkun Sabah
ile 20 yıllık evliliğine geçen yıl noktayı koyan Ceyda Okay, önceki gün kızlarıyla birlikte Etiler'deydi. Mağazaları gezip kahve içen Okay ve kızları, ayaküstü gazetecilerle konuştu. Büyük kızı Roza'nın turizm ve işletmecilik okumak için İngiltere
'yi seçtiğini belirten Okay; "Bizim için ayrılmak zor olacak. Babası da, ben de daha yakında bir okul olsun dedik ama eğitimi söz konusu sonuçta" dedi. Öte yandan Sabah'la boşanmasına rağmen sık sık bir araya gelen Okay, konuyla alakalı şöyle konuştu: "Çocuklar olduğu için sürekli görüşmek durumundayız. Roza'nın Londra
durumu da çıkınca daha çok görüşme ortamı oluştu. Sadece kağıt üzerinde bu iş bitti. Bir sıkıntımız yok. Şimdi daha iyi arkadaşız. Daha iyi dost olduk. Ayrılık ailemiz için daha iyi oldu."