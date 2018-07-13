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‘Ayrıldık ama dostuz’

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018
‘Ayrıldık ama dostuz’
ile 20 yıllık evliliğine geçen yıl noktayı koyan Ceyda Okay, önceki gün kızlarıyla birlikte Etiler'deydi. Mağazaları gezip kahve içen Okay ve kızları, ayaküstü gazetecilerle konuştu. Büyük kızı Roza'nın turizm ve işletmecilik okumak için 'yi seçtiğini belirten Okay; "Bizim için ayrılmak zor olacak. Babası da, ben de daha yakında bir okul olsun dedik ama eğitimi söz konusu sonuçta" dedi. Öte yandan Sabah'la boşanmasına rağmen sık sık bir araya gelen Okay, konuyla alakalı şöyle konuştu: "Çocuklar olduğu için sürekli görüşmek durumundayız. Roza'nın durumu da çıkınca daha çok görüşme ortamı oluştu. Sadece kağıt üzerinde bu iş bitti. Bir sıkıntımız yok. Şimdi daha iyi arkadaşız. Daha iyi dost olduk. Ayrılık ailemiz için daha iyi oldu."
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‘Ayrıldık ama dostuz’
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