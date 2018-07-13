Dünya kupası çılgın taraftarlarla çok daha renkli

Dünya Kupası
'na çeyrek finalde veda eden Uruguay'ın renkli taraftarları, ışıltılı aksesuvarlarıyla kupanın en akılda kalıcı görüntülerine imza attı.
Kolombiyalı taraftarlar, ülkelerinin İngiltere'ye yenildiği maç öncesi renkli kostümleriyle Spartak Stadyumu'nu doldurdu.
Bogota'daki El Campin Stadyumu'nda, Dünya Kupası'ndan elenip ülkelerine dönen Kolombiyalı futbolcuları karşılayan taraftarlar, hayli üzgündü.
Sırbistan maçında sahaya büyük yuvarlak bir peynir atmalarıyla gündeme gelen İsviçreli taraftarlar, Saint Petersburg'ta oynanan İsveç maçında ise 'Power Rangers'ı andıran kostümleriyle ilgi odağı oldu.
İsveçli taraftarlar, takımlarının çeyrek finalde İngiltere'ye elenerek kupaya veda etmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Ancak ülkelerinin yerel kadın kıyafetlerini giyip peruk takan erkek taraftarlar herkesi güldürdü.
Kupanın en renkli taraftar gruplarından biri de Belçikalılar'dı. Kazan Arena Stadı'nda maç öncesi görüntülenen bu taraftar, 'Asterix' kostümü ve peruğuyla ilgi odağı oldu.
Kazan'da oynanan Belçika- Brezilya maçı öncesi, Brezilyalı taraftarlar 'La Casa de Papel' dizisinden esinlendikleri kıyafetleri ve maskeleriyle tribünlerdeydi.
Turnuvanın sempatik yüzü Japonlar; yüz boyaları, kostüm ve aksesuvarlar konusunda çok iddialıydı. Japon taraftarlar, geleneksel başlıkları ve bayraklarını simgeleyen kırmızıbeyaz yüz boyalarıyla tribündeydi.
Sadece Rusya'da değil, turnuvada mücadele eden takımların ülkelerinde de büyük heyecan vardı. Ülkesinin kupaya veda ettiği Belçika maçını Rio kentinde izleyen Brezilyalı bir taraftar; üzerindeki toplar, süslemeler ve bayraklarla ilginç görüntüler sergiledi
Bir Sırp taraftar, Brezilya'nın yıldızı Neymar'ın sarı kıvırcık saç stilini, kafasına noodle koyarak taklit etti.