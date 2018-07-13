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YÜKSEL YAVUZ
YÜKSEL YAVUZ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018
İbrahim Kutluay, Gümüşlük’e kaçtı
Eski milli basketbolcu da 'dan ev alanlar kervanına katıldı. Kutluay; geçtiğimiz günlerde Bodrum'un en sessiz sakin yerlerinden kabul edilen 'teki Berggruen evlerinden müstakil ev satın aldı. İsveçliler'in yatırımı olan ve genelde İsveçli ailelerin yaşadığı sitenin mimarisinde Türk mimar Ali Pamir'in imzası var. Aynı sitede eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in de evi bulunuyor. Kutluay'ın evi 180 bin Euro'ya, yani yaklaşık 1 milyon liraya aldığı öğrenildi. Yıllardır ailesi ile birlikte Türkbükü'nde tatil yapan Kutluay'ın, eski eşi ile olaylı boşanması sonrası gözlerden uzakta olmak için burayı tercih ettiği öğrenildi. Kutluay, gününün çoğunu evinin bahçesinde ve sitenin kafesinde geçiriyor.
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İbrahim Kutluay, Gümüşlük’e kaçtı
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