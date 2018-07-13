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: Bana 30 bin kişi az!

12 Grammy ödüllü Kolombiyalı şarkıcı , önceki akşam ’ta 30 bin kişiye konser verdi.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 11:15
Aleyna Tilki: Bana 30 bin kişi az!

2 Grammy ödülllü Kolombiyalı şarkıcı 'El Dorado' adlı dünya turnesi kapsamında önceki akşam 'ta 30 bin kişiye konser verdi. 'a 2 oğlu ve anne-babasıyla gelen Shakira'ya hayat arkadaşı Barcelonalı futbolcu Gerard Pique eşlik edemedi. Shakira'yı takip eden kameranın üzerine Pique'nin maketi konuldu. Bu, Shakira'nın uğuruymuş.



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(18) "Kıyafetinizi çok mu aradınız?" sorusuna cevap verdi: "Bu, benim tarzım, havalıyım." Aleyna daha sonra "Bana 30 bin seyirci az. Ben Adana'da 100 bin kişiye şarkı söyledim" dedi.


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Aleyna Tilki: Bana 30 bin kişi az!
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