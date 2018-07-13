Aleyna Tilki: Bana 30 bin kişi az!

2 Grammy ödülllü Kolombiyalı şarkıcı Shakira 'El Dorado' adlı dünya turnesi kapsamında önceki akşam Vodafone Park'ta 30 bin kişiye konser verdi. İstanbul'a 2 oğlu ve anne-babasıyla gelen Shakira'ya hayat arkadaşı Barcelonalı futbolcu Gerard Pique eşlik edemedi. Shakira'yı takip eden kameranın üzerine Pique'nin maketi konuldu. Bu, Shakira'nın uğuruymuş.







BÜYÜK HAVA

Aleyna Tilki (18) "Kıyafetinizi çok mu aradınız?" sorusuna cevap verdi: "Bu, benim tarzım, havalıyım." Aleyna daha sonra "Bana 30 bin seyirci az. Ben Adana'da 100 bin kişiye şarkı söyledim" dedi.



