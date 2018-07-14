Cem Yılmaz Defne Samyeli’ye bu kez de…

Üç aylık sevgilisi Defne Samyeli'ye hayran olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Baş başa romantik yemek yiyen Defne Samyeli-Cem Yılmaz çiftin neşesi yerindeydi.