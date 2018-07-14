Cem Yılmaz Defne Samyeli’ye bu kez de…

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli önceki akşam Etiler Akmerkez’deki Papermoon’da baş başaydı. Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi’nde okurken başlayan arkadaşlıkları, Nisan’da aşka dönüşmüştü. İkili önceki akşam Etiler Akmerkez’deki Papermoon’da baş başaydı. Daha önce sevgilisi için ‘Bitanem’ şarkısını söyleyen Cem Yılmaz bu kez Ajda Pekkan’dan ‘Hoşgör Sen’i mırıldandı. Cem Yılmaz otomobile binerken de Defne Samyeli’nin kapısını tuttu.
Giriş Tarihi: 14.7.2018 14:16
Üç aylık sevgilisi Defne Samyeli'ye hayran olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Baş başa romantik yemek yiyen Defne Samyeli-Cem Yılmaz çiftin neşesi yerindeydi.