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yıllar sonra bikinili görüntülendi!

’le yaşadığı aşkla magazin gündeminde olan yıllar sonra ilk kez bikinili görüntülendi

Giriş Tarihi: 14.7.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 11:11
Gülben Ergen yıllar sonra bikinili görüntülendi!

Şarkıcı , şu sıralar 'le yaşadığı aşkla gündemde. Özellikle Burak Törer'in sürekli olarak sert sözlerle hem magazin basınına hem eskilere göndermede bulunduğu fotoğraflarla Gülben Ergen magazin gündeminden düşmüyordu. Gülben Ergen bu kez de 20 yıl sonra bikinili olarak magazincilere yakalanmasıyla gündemde.

'BASIN KAPIDA, GÜLBEN TELEFONDA'

Genelde sahilde mayo giymeyi tercih eden şarkıcı, yıllar sonra ilk kez bikini giydi.Gündoğan'daki evinin iskelesinde görüntülenen Gülben Ergen, uzun uzun telefonla konuştu. Fotoğraflarının çekildiğinden habersiz telefonla konuşan 3 çocuk annesi Gülben Ergen, düzgün fiziğiyle şaşkınlık yarattı.

Kaynak: Posta

Ünlülerin merak edilen çocukları (Kerem Tunçeri)

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Gülben Ergen yıllar sonra bikinili görüntülendi!
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