İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı’dan ilk açıklama geldi

Sinem Gedik ve İntizar'ın ilişki yaşadıkları iddialarının ardından İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Yağcı, şirketlerinin sanatçı İntizar ile hiçbir bağının kalmadığını söyledi.

Polat Yağcı'nın paylaşımı şöyle: Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar'ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır. Saygılarımızla...