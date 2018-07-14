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'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi ’dan ilk açıklama geldi

’nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik ve şarkıcı 'ın ilişki yaşadıkları iddialarının ardından İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi , sosyal medyadan açıklama yaparak İntizar'la bağlarını kopardığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 14.7.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 11:54
İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı’dan ilk açıklama geldi

Sinem Gedik ve 'ın ilişki yaşadıkları iddialarının ardından İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi , sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Yağcı, şirketlerinin sanatçı İntizar ile hiçbir bağının kalmadığını söyledi.

Polat Yağcı'nın paylaşımı şöyle: Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar'ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır. Saygılarımızla...

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İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı’dan ilk açıklama geldi
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