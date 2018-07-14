Şarkıcı İntizar ve Sinem Gedik'e ait olduğu iddia edilen görüntülere mahkeme ne diyecek?

2018'in magazin bombasını Mustafa Ceceli patlattı. Oğlunun annesi, boşandığı eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığını iddia eden Mustafa Ceceli, İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne başvurarak oğlunun velayetini talep etti. Bu görüntülerin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın özel bir beraberliği olduğunu gözler önüne serdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, bu sebeple 7 yaşındaki oğlu Arın'ın velayetini istedi.

GİZLİ KAMERA İDDİASI

Mustafa Ceceli'nin, kendisine bir başkası tarafından gönderildiğini iddia ettiği kamera kayıtları bazı internet sitelerine sızdırıldı. Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ve İntizar'a ait olduğu ileri sürülen görüntülerin gizli kamera ile çekildiği iddia ediliyor.

HUKUKİ OLARAK NE ANLAMA GELİYOR?

Peki Sinem Gedik ve İntizar'a ait olduğu öne sürülen görüntülerin elde ediliş şekli ve mahkemeye sunulması hukuki olarak ne anlama geliyor? Bu görüntüler suç teşkil ediyor mu? Velayet davasında nasıl bir karar alınmasına neden olur?

İşte tüm bu soruları Avukat Ayşegül Mermer'e cevapladı:

YARGITAY'IN FARKLI KARARLARI VAR

Yargıtay'ın bu tip davalarda farklı kararları söz konusu. Bazı emsal kararlarda evlilik birliği içinde bir eşin ihaneti durumunda bu tarz görüntülerin çekilmesi ve temini suç sayılmayabiliyor. Ancak diğer yandan şöyle bir durum var: Görüntülerdeki diğer kişinin özel hayatı ihlal edilmiş. Mahkeme bu yüzden bu görüntüleri delil olarak kabul etmeyip temin eden ve yayınlayan hakkında suç unsuru bulabilir.

GÖRÜNTÜLER BOŞANMADAN SONRA TEMİN EDİLDİYSE...

Posta'nın haberine göre; Eğer iddia edilen görüntüler Sinem Gedik ve İntizar arasında boşanma sonrasında çekildiyse her ikisinin de özel hayatının gizliliği ihlal edilmiş olur. Bu durumda çifte suç unsuru ortaya çıkmış olur.

GÖRÜNTÜLER BOŞANMADAN SONRA TEMİN EDİLDİYSE...

Eğer iddia edilen görüntüler Sinem Gedik ve İntizar arasında boşanma sonrasında çekildiyse her ikisinin de özel hayatının gizliliği ihlal edilmiş olur. Bu durumda çifte suç unsuru ortaya çıkmış olur.

Bu tür durumlarda Türk Ceza Kanunu şöyle der:

(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse,bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat arttırılır.

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

VELAYET DAVASINI NASIL ETKİLER?

Velayet davalarında mahkeme üç temel nokta üzerinde durur. Çocuk anne şefkatine muhtaç mı? Burada davaya konu olan çocuk 7 yaşında ve hâlâ anne şefkatine muhtaç. İkinci nokta ise "Anne çok iffetsiz ve uygunsuz bir hayat yaşıyor mu:?" sorusu. Bir diğer önemli nokta ise annenin akıl sağlığı yerinde mi değil mi?